Дочь спикера Заксобрания Санкт-Петербурга отрицает причастность к попыткам вбросить за нее голоса

Марина Лыбанева участвует в выборах депутатов городского парламента как самовыдвиженец. Она сказала интернет-изданию «Фонтанка», что публикацию объявлений о наборе т.н. «карусельщиков» в свою пользу считает провокацией. Ранее на эти объявления обратило внимание интернет-издание Znak. Отец Лыбаневой, Вячеслав Макаров в свою очередь участвует в думских выборах.

За последние дни, обращает внимание «Фонтанка», это уже вторая история об объявлениях, где ищут людей для подобных вбросов в северной столице.