Медики осмотрели всех эвакуированных воспитанников детского сада в Минеральных водах на Ставрополье

Они чувствуют себя хорошо и уже находятся дома, сказали в министерстве здравоохранения региона. По данным источника ТАСС, всего были эвакуированы более 70 человек, в том числе 14 взрослых. Причиной стал приступ кашля у людей в помещениях сада. Здание осмотрели, угарного газа в помещениях не обнаружено. Предположительно, кто-то мог распылить там перцовый газ.
2021-09-14T22:31:58+03:00
2021-09-14T22:31:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2903810-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 14 сентября 2021
Загрузка комментариев...