Медики осмотрели всех эвакуированных воспитанников детского сада в Минеральных водах на Ставрополье

Они чувствуют себя хорошо и уже находятся дома, сказали в министерстве здравоохранения региона. По данным источника ТАСС, всего были эвакуированы более 70 человек, в том числе 14 взрослых. Причиной стал приступ кашля у людей в помещениях сада. Здание осмотрели, угарного газа в помещениях не обнаружено. Предположительно, кто-то мог распылить там перцовый газ.