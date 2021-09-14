Центробанк сообщил о перебоях в работе своих сервисов

В частности, со вчерашнего дня отмечается нестабильная работа личных кабинетов, которые используются для электронного взаимодействия между регулятором и участниками информационного обмена, в том числе поднадзорными организациями. Как передает агентство «Интерфакс», сам регулятор объясняет проблемы некими техническими работами. Связано ли это с попытками блокировок интернет-сервисов в России, о которых пресса пишет уже несколько дней, не уточняется. Ранее экспепрты предупредили, что в результате блокировки некоторых публичных сервисов компании Google в рамках борьбы с проектом Алексея Навального «Умное голосование», в России могут пострадать в том числе непричастные к этому ресурсы.