Свыше 40 тысяч человек подписали петицию с требованием отменить законодательство об иностранных агентах

Свыше 40 тысяч человек подписали петицию на портале Change.org с требованием отменить законодательство об иностранных агентах. К обращению присоединились также 160 некоммерческих организаций, СМИ и гражданских проектов.

Авторы петиции, которая направлена обеим палатам парламента и уполномоченному по правам человека, отмечают: с начала года российские власти признали иностранными агентами шесть СМИ, двадцать журналистов и семь НКО. Происходящее в обращении называется «актом государственного давления», а само законодательство – направленным против гражданского общество.

По мнению подписантов, попадание в реестр иноагентов приводит к большому числу ограничений. Многие организации, как отмечается, вынуждены существовать под риском проверок и принудительной ликвидации, а также уголовной ответственности за несоблюдение закона — при том, что правила постоянно ужесточаются. Кроме того, считают авторы петиции, от СМИ-иноагентов отказываются рекламодатели и источники информации, а на НКО накладывается все больше ограничений. А требование отчитываться о доходах и обо всех тратах от физических лиц-иноагентов подписанты называют «беспрецедентным вторжением в частную жизнь».

Среди тех, кто присоединился к требованию отменить соответствующие нормы – телеканал «Дождь» и интернет-издания «Медуза», «Важные истории» и Insider – всех их российские власти считают иностранными агентами — а также «Эхо Москвы».

Это не первые обращения от некоторых российских СМИ с требованием отменить законодательство об иноагентах. В конце августа несколько изданий призвали прекратить давление на независимую журналистику. Помимо этого журналисты выходят на одиночные пикеты с аналогичными требованиями.