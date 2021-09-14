В подмосковном Бужаниново будет полицейский, туда не планируют возвращать мигрантов

Этим вечером в село, где накануне прошел сход против мигрантов, прибыли местные руководители и высокопоставленные представители МВД. Они встретились с жителями, которые вышли на стихийный сход после убийства двумя мигрантами женщины. Власти заверили, что возвращать иностранных рабочих в общежитие, которое сегодня выселили, не планируют.

В то же время глава Сергиева Посада Михаил Токарев обратил внимание на данные следствия, в которых говорится, что задержанные не имеют отношения к общежитию.

В свою очередь замначальника районной полиции Николай Голястов настаивал, что МВД не получало тех тревожных сообщений о напряженной ситуации, о которой говорили сами жители Бужанинова.

По итогам стихийного схода накануне никто задержан не был.