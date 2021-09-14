В Киргизии задержали бывшего замминистра внутренних дел

Курсана Асанова обвиняют в попытке захвата власти. Представитель защиты сказал агентству ТАСС, что задержанного считают причастным к подготовке новых беспорядков в Бишкек. Минувшей осенью на фоне волнений в столице прежний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Тогда же Асанов объявил себя министром внутренних дел, обвинив своего начальника в бегстве. В начале года его уже задерживали по обвинению в захвате здания министерства, но весной меру пресечения изменили на домашний арест.