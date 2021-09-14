Znak: В Санкт-Петербурге появились объявления о работе на выборах в пользу дочери спикера Заксобрания

В Санкт-Петербурге, как пишет интернет-издание Znak, появились объявления о работе на выборах в пользу дочери спикера Заксобрания. Его авторы предлагают участвовать во вбросе голосов в пользу Марины Лыбаневой. Она является кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты городского парламента. Представители Лыбаневой и спикера Заксобрания Вячеслава Макарова пока на запрос журналистов не ответили. Сам председатель городского парламента в этот раз участвует в думских выборах от «Единой России».

