В мире за 40 лет удвоилось число дней, когда температура превышает 50 градусов

Сейчас их уже 26, подсчитала британская медиакорпорация ВВС. В основном они наблюдаются на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива. Однако, по словам экспертов, такие дни случаются в большем количестве регионов мира, чем раньше, создавая беспрецедентные проблемы для нашего здоровья и образа жизни. Высокая температура воздуха может стать смертельной для людей и серьезно сказывается на состоянии зданий, дорог и энергосистем.

