Почти 3 млн. заявлений было подано на участие в электронном голосовании, говорят в ЦИКе. Выборы пройдут в конце этой недели. Онлайн-голосование в этом году проводится в нескольких регионах. В том числе в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а еще Севастополе. Больше всего заявлений, свыше 2 млн. подали жители столицы.

