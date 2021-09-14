Жители подмосковного Бужаниново не жаловались на мигрантов в полицию, утверждают в управлении МВД по Сергиеву Посаду

В свою очередь на встрече с представителем ведомства люди настаивали, что направляли жалобы. Они собираются составить коллективное заявление на действия мигрантов и передать его в Следственный комитет. В свою очередь представитель МВД пообещал открыть в деревне опорный пункт полиции, а также выделить участкового, однако работать пункт будет только в дневные часы. Накануне жители села собрались на стихийный сход и потребовали выселить мигрантов из местного общежития. Это произошло после убийства жительницы населенного пункта, по подозрению в причастности к которому были задержаны двое выходцев из Средней Азии. Власти настаивают, что задержанные не имеют отношения к общежитию. Тем не менее из здания сегодня были вывезены все мигранты. Само общежитие областные власти потребовали закрыть.