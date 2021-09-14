Жители подмосковного Бужаниново не жаловались на мигрантов в полицию, утверждают в управлении МВД по Сергиеву Посаду

В свою очередь на встрече с представителем ведомства люди настаивали, что направляли жалобы. Они собираются составить коллективное заявление на действия мигрантов и передать его в Следственный комитет. В свою очередь представитель МВД пообещал открыть в деревне опорный пункт полиции, а также выделить участкового, однако работать пункт будет только в дневные часы. Накануне жители села собрались на стихийный сход и потребовали выселить мигрантов из местного общежития. Это произошло после убийства жительницы населенного пункта, по подозрению в причастности к которому были задержаны двое выходцев из Средней Азии. Власти настаивают, что задержанные не имеют отношения к общежитию. Тем не менее из здания сегодня были вывезены все мигранты. Само общежитие областные власти потребовали закрыть.
2021-09-14T21:02:29+03:00
2021-09-14T21:02:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 14 сентября 2021
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Коллективная ответственность непричастных Они выполняют за нас всю черную, грязную, тяжелую работу, делают ее за копейки, существуют на полурабском положении, но мы ненавидим их, потому что считаем, что от них одно беспокойство и криминал. Что дальше? Коллективные депортации? Репрессии? Погромы?..