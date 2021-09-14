В Египте гробница фараона Джосера открыта для публики после многолетней реставрации

Гробница фараона III династии Древнего Египта Джосера, расположенная в Саккаре под Каиром, открыта во вторник для публики после 15 лет реставрации. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Восстановительные работы велись в некрополе с 2006 года и обошлись в 8,5 млн долларов. Гробница фараона находится в южной части его погребального комплекса рядом с пирамидой. Саркофаг из розового гранита расположен на дне колодца глубиной 31 метр.