Прокуратура Гаити требует предъявить обвинение по делу об убийстве президента премьер-министру республики

Ариэлю Анри запрещено покидать территорию страны. В чем заключалось, по версии следствия, его участие в заговоре, не уточняется. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в начале июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства. Позже власти объявили, что в преступную группу входили два десятка граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего задержаны уже более 40 человек.