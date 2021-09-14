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20:31, 14 сентября 2021

Прокуратура Гаити требует предъявить обвинение по делу об убийстве президента премьер-министру республики

Ариэлю Анри запрещено покидать территорию страны. В чем заключалось, по версии следствия, его участие в заговоре, не уточняется. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в начале июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства. Позже власти объявили, что в преступную группу входили два десятка граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего задержаны уже более 40 человек.


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