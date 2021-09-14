Прокуратура Гаити требует предъявить обвинение по делу об убийстве президента премьер-министру республики

Ариэлю Анри запрещено покидать территорию страны. В чем заключалось, по версии следствия, его участие в заговоре, не уточняется. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в начале июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства. Позже власти объявили, что в преступную группу входили два десятка граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего задержаны уже более 40 человек.
2021-09-14T20:31:48+03:00
2021-09-14T20:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 14 сентября 2021
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Коллективная ответственность непричастных Они выполняют за нас всю черную, грязную, тяжелую работу, делают ее за копейки, существуют на полурабском положении, но мы ненавидим их, потому что считаем, что от них одно беспокойство и криминал. Что дальше? Коллективные депортации? Репрессии? Погромы?..