Жителям Москвы в преддверии выборов стали приходить сообщения в мессенджере Whatsapp с неизвестных зарубежных номеров

В них содержатся призывы голосовать за определенных кандидатов в депутаты Госдумы, пишет «Новая газета». В частности, за Галину Хованскую от партии «Справедливая Россия — За правду», или Евгения Попова от «Единой России.

Послания отправлены с номеров Перу, Ирака и Камеруна. Как рассказали «Новой газете» некоторые получатели рассылки, они не оставляли свой телефон агитаторам кандидатов, при этом указанный в рассылке политик действительно выдвигается по округу, где они должны голосовать. Хованская назвала такую рассылку «провокацией». Попов в свою очередь призвал не преувеличивать ситуацию. Однако телеведущий не ответил, была ли рассылка организована его штабом.