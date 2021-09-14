Обвиняемого в нападении на казанскую школу этапировали из Москвы в Санкт-Петербург

Это связано с тем, что потребовались дополнительные экспертизы, сказали агентству РИА Новости в ОНК столицы. Ранее сообщалось, что Центр Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения преступления, однако позже СК России уточнил, что процедура еще не закончена. Жертвами нападения, на казанскую школу стали семеро детей и двое взрослых. Более двадцати человек пострадали.
2021-09-14T20:30:37+03:00
2021-09-14T20:30:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 14 сентября 2021
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Коллективная ответственность непричастных Они выполняют за нас всю черную, грязную, тяжелую работу, делают ее за копейки, существуют на полурабском положении, но мы ненавидим их, потому что считаем, что от них одно беспокойство и криминал. Что дальше? Коллективные депортации? Репрессии? Погромы?..