Похолодание в центре России будет усиливаться в течение недели, говорят специалисты

К пятнице, как передает агентство ТАСС, погода приобретет «октябрьский характер». Столбики термометров могут опуститься в ночные часы до нуля — плюс 5 градусов. В выходные в Центральной России немного потеплеет. Однако погода вновь начнет портиться в начале следующей недели.
2021-09-14T20:04:33+03:00
2021-09-14T20:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 14 сентября 2021
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