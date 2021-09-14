Похолодание в центре России будет усиливаться в течение недели, говорят специалисты

К пятнице, как передает агентство ТАСС, погода приобретет «октябрьский характер». Столбики термометров могут опуститься в ночные часы до нуля — плюс 5 градусов. В выходные в Центральной России немного потеплеет. Однако погода вновь начнет портиться в начале следующей недели.