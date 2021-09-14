Владимир Путин считает, что кабинет министров в целом неплохо проявил себя во время пандемии коронавируса

Хотя многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее и своевременнее, сказал президент на общей встрече с членами правительства и руководством «Единой России». В то же время, уверен глава государства, правительство достаточно энергично, быстро и выверено принимало решения совместно с Госдумой.
2021-09-14T20:04:09+03:00
2021-09-14T20:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 14 сентября 2021
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