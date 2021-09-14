Владимир Путин считает, что кабинет министров в целом неплохо проявил себя во время пандемии коронавируса

Хотя многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее и своевременнее, сказал президент на общей встрече с членами правительства и руководством «Единой России». В то же время, уверен глава государства, правительство достаточно энергично, быстро и выверено принимало решения совместно с Госдумой.