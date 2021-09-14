ЕСПЧ присудил россиянке компенсацию за то, что государство не защитило ее от бывшего партнера

Валерия Володина должна будет получить 7,5 тысяч евро. В постановлении суда говорится, что российские власти не защитили ее от кибернасилия со стороны частных лиц и тем самым нарушили статью о праве на уважение частной и семейной жизни. Бывший партнер Володиной взломал ее страницу в одной из социальных сетей и выложил туда ее личные данные и интимные фотографии. В контакты профиля были добавлены одноклассники ее двенадцатилетнего сына и его классный руководитель. Пострадавшая обращалась в полицию, но там не стали возбуждать уголовное дело.

