Руководство ВОЗ называет «дискриминацией» паспорта о прививках для путешествий

Там считают несправедливым вводить подобные документы при отсутствии равного доступа к вакцинам от коронавируса. В то же время в организации не исключают, что подобные документы могут быть введены в будущем, когда будет обеспечен равный доступ к вакцинации по всему миру. Также в руководстве ВОЗ считают «неправильным» вводить ревакцинацию при условии, что в бедных странах не получили даже первую дозу.
2021-09-14T20:03:31+03:00
2021-09-14T20:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 14 сентября 2021
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