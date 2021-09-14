Руководство ВОЗ называет «дискриминацией» паспорта о прививках для путешествий

Там считают несправедливым вводить подобные документы при отсутствии равного доступа к вакцинам от коронавируса. В то же время в организации не исключают, что подобные документы могут быть введены в будущем, когда будет обеспечен равный доступ к вакцинации по всему миру. Также в руководстве ВОЗ считают «неправильным» вводить ревакцинацию при условии, что в бедных странах не получили даже первую дозу.