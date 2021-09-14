Министерство юстиции США запретило полицейским применять удушающий захват

Такой прием допустим только в тех случаях, когда применение смертельной силы допустимо, говорится в документе ведомства. Речь идет о случаях смертельной опасности офицеру полиции или другому лицу. Дот этого было проведено расследование, которое стало ответом на несколько случаев гибели подозреваемых от применения удушающего захвата. Ранее в результате смерти афроамериканца от руки полицейского в США и ряде стран прошли масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия.

Кроме того, ведомство ограничило возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения.