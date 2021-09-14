В подмосковном Бужаниново, где прошел стихийный сход против мигрантов, откроют опорный пункт полиции

Это пообещал жителям сегодня на встрече представитель полицейского руководства. В свою очередь один и из местных руководителей подчеркнул, что оба подозреваемых в убийстве местной жительницы никак не связаны с общежитием компании, которое сегодня в экстренном порядке выселили. Именно у стен этого общежития накануне состоялась акция.
2021-09-14T20:01:33+03:00
2021-09-14T20:01:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 14 сентября 2021
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