В подмосковном Бужаниново, где прошел стихийный сход против мигрантов, откроют опорный пункт полиции

Это пообещал жителям сегодня на встрече представитель полицейского руководства. В свою очередь один и из местных руководителей подчеркнул, что оба подозреваемых в убийстве местной жительницы никак не связаны с общежитием компании, которое сегодня в экстренном порядке выселили. Именно у стен этого общежития накануне состоялась акция.