Департамент образования пояснил, что родителям не надо писать заявления, если ребенок не придет на выездное занятие

Департамент образования Москвы пояснил, что родителям не надо писать заявления, если их ребенок в эту пятницу не сможет участвовать в выездном занятии. В первый день выборов столичные школы организуют подобные мероприятия в музеях, парках, библиотеках, театрах и других местах. Дистанционные уроки проводить не планировалось. Как сказали агентству «Интерфакс» в департаменте, родителям, чей ребенок не сможет в них участвовать, надо уведомить классного руководителя в электронном журнале. В прессе ранее появились сообщения, что администрация ряда московских школ просит родителей написать на этот случай заявление, в котором указать в качестве причины отсутствия – «семейные обстоятельства».