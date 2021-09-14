Департамент образования пояснил, что родителям не надо писать заявления, если ребенок не придет на выездное занятие

Департамент образования Москвы пояснил, что родителям не надо писать заявления, если их ребенок в эту пятницу не сможет участвовать в выездном занятии. В первый день выборов столичные школы организуют подобные мероприятия в музеях, парках, библиотеках, театрах и других местах. Дистанционные уроки проводить не планировалось. Как сказали агентству «Интерфакс» в департаменте, родителям, чей ребенок не сможет в них участвовать, надо уведомить классного руководителя в электронном журнале. В прессе ранее появились сообщения, что администрация ряда московских школ просит родителей написать на этот случай заявление, в котором указать в качестве причины отсутствия – «семейные обстоятельства».
2021-09-14T19:35:59+03:00
2021-09-14T19:35:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 14 сентября 2021
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