Суд в Серпухове приговорил бывшего главу полиции подмосковного Чехова к 7 годам и трем месяцам колонии

Андрея Большакова признали виновным во взяточничестве и незаконном обороте оружия. Двух его бывших подчиненных приговорили каждого к семи годам лишения свободы. В материалах дела говорится, что они получили взятку за то, чтобы не проводить проверки в одной из компаний. Как отметили в прокуратуре, при обыске по месту жительства Большакова были обнаружены незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

