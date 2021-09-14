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19:32, 14 сентября 2021

Суд в Серпухове приговорил бывшего главу полиции подмосковного Чехова к 7 годам и трем месяцам колонии

Андрея Большакова признали виновным во взяточничестве и незаконном обороте оружия. Двух его бывших подчиненных приговорили каждого к семи годам лишения свободы. В материалах дела говорится, что они получили взятку за то, чтобы не проводить проверки в одной из компаний. Как отметили в прокуратуре, при обыске по месту жительства Большакова были обнаружены незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.



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