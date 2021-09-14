Руководство театра «Современник» отрицает сообщения о снятии с показа спектакля «Первый хлеб»

Ранее эта постановка вызвала критику со стороны провластной организации «Офицеры России». Очередной показ состоится в новом сезоне 3 и 4 октября, рассказали агентству ТАСС в администрации театра. Ранее в прессе появились сообщения, что постановка пропала с афиши «Современника». Первые показы сопровождались акциями протеста у здания театра. Группа недовольных спектаклем обратилась в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы с просьбой дать оценку. Сообщалось, что в монологе героини, которую играет Лия Ахеджакова, увидели оскорбление ветеранов.