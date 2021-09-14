Шторм продолжает ломать деревья в Петербурге и Ленинградской области

Помимо этого ветер сносит дорожные знаки, светофоры и даже ларьки. О т

Несмотря на спад уровня воды в Неве — утром он приблизился к отметке 140 сантиметров — вышли из берегов другие реки и каналы. Так жители Васильевского острова выложили в соцсети видео, как затопило набережную Смоленки. Горожане отметили, что под воду ушло всё благоустройство вместе со скамейками. На набережной канала Грибоедова тонет прогулочный катер. Правда, он стоял на приколе и неизвестно, стал ли шторм причиной того, что судно идёт ко дну или нет. Пострадавших нет, но прокуратура уже проводит проверку. Информация о поваленных деревьях поступает из разных районов города и даже Ленинградской области. Специалисты сообщают, что нередко из-за них оказываются перекрыты улицы. Сейчас счёт поваленных зелёных насаждений идёт на десятки. Также горожане в соцсетях пишут о большом количестве упавших светофоров и дорожных знаков. В некоторых районах они также стали причиной дорожных заторов. Напомню, сегодня днём руководство Государственного музея-заповедника Петергоф закрыло для посещения из-за непогоды парки и часть музеев.

По оценкам синоптиков, ветер в Петербурге стихнет завтра, однако дожди сохранятся.