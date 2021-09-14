Псковское управление МЧС потребовало возбудить уголовное дело против местного журналиста Дениса Камалягина

В ведомстве обвинили его в распространении недостоверной информации. Поводом стала публикация в возглавляемой Камалягиным газете «Псковская губерния» новости о якобы разливе химикатов в ходе военных учений. Она была написана на основе сообщения прокуратуры. Однако в самом ведомстве позже говорили, что их почту взломали. Как пояснял Камалягин «Эху», они оперативно удалили новость с сайта.

Представитель псковского управления МЧС Ирина Коноплёва пояснила интернет-изданию «7х7», что газета должна была перед публикацией связаться с ними, поскольку сама ситуация носила чрезвычайный характер. При этом, добавила Коноплева, они обратились в полицию еще до того, как издание опубликовало опровержение. Российские власти считают журналиста Дениса Камалягина «иностранным агентом».