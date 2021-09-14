Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев встретился сегодня с жителями села Бужаниново

Накануне там прошел стихийный сход с требованием закрыть общежитие рабочих-мигрантов предприятия «Экоокна». Токарев подчеркнул, что задержанные за убийство местной жительницы двое выходцев из Средней Азии к предприятию никакого отношения не имели. Он сослался на данные следствия. Токарев также добавил, что экстренно расселенное сегодня по распоряжению подмосковного руководства общежитие более заселяться мигрантами не будет.
2021-09-14T19:02:33+03:00
2021-09-14T19:02:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 14 сентября 2021
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