Министерство цифрового развития предложило ограничивать связь во время чрезвычайных ситуаций

В случае, если проект постановления будет принят, он вступит в силу уже в марте следующего года.

Речь идет о том, чтобы в случае техногенных и природных катастроф приоритет в пользовании связью отдавался силовым ведомствам и экстренным службам. При этом обычных людей от нее в таких ситуациях предлагается отключать. В числе ведомств, которые могут рассчитывать на приоритетное положение, в проекте постановления указываются Минобороны, Росгвардия, МВД, ФСБ, Министерство юстиции и ряд других. При этом в документе утверждается, что ограничения на доступ к связи не должны мешать производству.

Эксперты интернет-издания РБК отмечают, что в чрезвычайных ситуациях ограничение сотовой связи – вынужденная мера, которую технически обеспечить не сложно. При этом они опасаются, что постановление может применяться, в том числе, для отключения связи во время протестных акций или по другим политическим мотивам.

Правительство ранее уже получило расширенные полномочия во время чрезвычайной ситуации. С весны прошлого года оно может объявлять режим ЧС и устанавливать обязательные для исполнения правила. Ранее такие полномочия были только у президента или региональных властей.