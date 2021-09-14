Более ста организаций подписали петицию с требованием отменить закон об «иностранных агентах»

Письмо адресовано Государственной Думе, Совету Федерации и уполномоченному по правам человека. Авторы обращения оценивают происходящее вокруг применения закона как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. Сообщается, что за первые три часа после опубликования петиции в интернете, она собрала около 10 тысяч подписей.

