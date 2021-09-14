Перовский суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей центр «Насилию.нет» и его руководителя Анну Ривину

Их признали нарушителями закона об «иностранных агентах». Протоколы в отношении Ривиной и центра составили из-за того, что, по мнению министерства юстиции, соответствующей маркировки не было на сайте «Утопия», который связан с центром. В редакции сайта настаивали, что еще до внесения «Насилию.нет» в реестр «иностранных агентов» стали «отдельным», «независимым» изданием. Центр был внесен в реестр иностранных агентов в конце прошлого года.

