Министерство цифрового развития предложило отключать связь в стране во время чрезвычайных ситуаций

В проекте постановления, который опубликован на портале правовых актов, говорится, что это должно обеспечить связью органы госуправления, военных, силовиков и спецслужбы. Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта следующего года и действовать на протяжении шести лет, пишет газета РБК. Под действие попадают любые сети связи, независимо от их формы собственности, категории, функционального назначения и технических характеристик. Приоритетными пользователями в документе названы Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардия, ФСБ, Минюст, СВР, а также «координационные органы всех уровней» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.