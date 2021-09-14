Следователи, полицейские, химики и медики выясняют обстоятельства массового отравления на Совхозной улице

Следователи, полицейские, химики и медики выясняют обстоятельства массового отравления в столичном районе Люблино на Совхозной улице. Приоритетная версия – нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине, — пишет газета «Коммерсантъ».

Причиной гибели пожилой женщины и ее 15-летней внучки могло стать ядовитое вещество цигатрин, которое обнаружено на поверхности арбуза. Впрочем, специалисты сомневаются, что это может быть причиной отравления – об этом в эфире «Эха Москвы» сказал декан Факультета естественных наук РУДН, зав.кафедрой Органической химии Леонид Воскресенский. По словам Воскресенсксого, вещество кристаллизуется на поверхности и вряд ли могло проникнуть внутрь.

В рамках уголовного дела задержан сотрудник частной компании. Который проводил дезинсекцию в «Магните». « Его коллега, дезинсектор Руслан Дубровин считает, что этого человека просто назначили виновным. По данным Коммерсанта, задержанный — сотрудник «Областного центра дезинфекции» Антон Котов. Сам центр проверит прокуратура Подмосковья.

