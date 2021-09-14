Верховный суд отменил приговор жительнице Волгоградской области, которая, защищаясь, ударила ножом своего сожителя

Суд, по мнению апелляционной инстанции, исследовал доказательства надлежащим образом, однако при этом необоснованно отверг доводы обвиняемой, признав, что она превысила пределы необходимой самообороны.

Верховный суд не согласился с этим выводом. Зачинщиком ссоры, которая происходила на глазах ребенка, был мужчина. После того, как он придушил и ударил женщину, угроза ее жизни стала очевидной и она была вправе защищаться, что и сделала. Поскольку в тот момент она резала хлеб, нож оказался в ее руках и она пустила его в ход. Единственный удар в грудь потерпевшему Верховный суд не посчитал преступным, поскольку жертва уже начала задыхаться и могла так поступить, чтобы спасти свою жизнь. Тем самым, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое констатировала первая инстанция, в данном случае было защитой от домашнего насилия.

Верховный суд отменил приговор и признал за женщиной право на реабилитацию.