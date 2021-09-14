Европейский суд по правам человека признал незаконной ликвидацию Национал-большевистской партии

Соответствующий иск ее бывший лидер Эдуард Лимонов подавал еще 15 лет назад.

ЕСПЧ счел, что в ситуации с НБП была нарушена одна из статей Европейской конвенции о свободе объединения. Именно так суд охарактеризовал, в частности, исключение партии из реестра юридических лиц. Кроме того, он не увидел доказательства пропаганды этнической розни со стороны национал-большевиков – именно эту причину российские власти указывали при отказе в регистрации НБП. Сами действия в отношении партии ЕСПЧ назвал «радикальной мерой», не соразмерной серьезности нарушений. Правда, претензии Лимонова и его соратников относительно дискриминации политической силы суд в Страсбурге отверг. Тем не менее, он постановил выплатить 10 тысяч евро всем заявителям иска, в том числе и родственникам Лимонова, которого не стало в марте прошлого года.

Национал-большевистская партия была признана экстремисткой организацией и запрещена в России в 2007 году. Незадолго до этого российские власти ее ликвидировали. «Нацболы» оспаривали это решение и несколько раз подавали заявки на регистрацию партии, однако Министерство юстиции неизменно в этом отказывало – как считали Лимонов и его соратники, без объяснения причин. Позднее в прокуратуре утверждали, что руководство и члены НБП в ходе своих акций разжигали ненависть и призывали к массовым беспорядкам. «Нацболы», в свою очередь, настаивали, что всегда действовали мирно и не прибегали к насилию.

Российские власти на решение ЕСПЧ пока не отреагировали.