Журналист Илья Рождественский рассказал, из-за чего Минюст включил его в реестр СМИ-иностранных агентов

Журналист Илья Рождественский рассказал «Эху Москвы», что Минюст включил его в реестр СМИ-иностранных агентов из-за материалов о засекреченной квартире генпрокурора Игоря Краснова, о деле журналиста Ивана Сафронова и о протестах в поддержку Алексея Навального. В начале августа власти признали «Открытые медиа» ресурсом нежелательной организации и заблокировали. Рождественский был включен в реестр иностранных агентов 23 июля.
2021-09-14T18:21:00+03:00
2021-09-14T18:21:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:21, 14 сентября 2021
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