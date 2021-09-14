Журналист Илья Рождественский рассказал, из-за чего Минюст включил его в реестр СМИ-иностранных агентов

Журналист Илья Рождественский рассказал «Эху Москвы», что Минюст включил его в реестр СМИ-иностранных агентов из-за материалов о засекреченной квартире генпрокурора Игоря Краснова, о деле журналиста Ивана Сафронова и о протестах в поддержку Алексея Навального. В начале августа власти признали «Открытые медиа» ресурсом нежелательной организации и заблокировали. Рождественский был включен в реестр иностранных агентов 23 июля.