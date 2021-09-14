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18:18, 14 сентября 2021

Президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию

Путин рассказал, что вчера целый день общался с человеком, который заразился коронавирусом. В Кремле утверждают, что президент абсолютно здоров, и в ходе вчерашних встреч никто опасности не подвергался.

Вчера президент награждал в Кремле паралимпийцев, а также наблюдал за военными учениями на полигоне под Нижним Новгородом, а сегодня встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который побывал в Москве с необъявленным визитом.

Между тем, врачи неоднократно предупреждали о том, что вакцинированные могут быть распространителями вируса. В общественных местах всем без исключения рекомендовано носить маски. Президент ни разу на публике в маске не появлялся.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, рассказал в эфире «Эха Москвы» о том, что уход на карантин президента России Владимира Путина вызван политическими причинами. Андрей Колесников добавил, что рейтинг одобрения деятельности президента в августе упал до 61 %.

Судя по официальной статистике, более или менее стабильная ситуация с заболеваемостью – по данным оперативного штаба за прошедшие сутки выявлено около 18 тысяч новых случаев коронавируса. Умер 781 человек. В Москве более 1600 новых заболевших.

Известный вирусолог Константин Чумаков считает, что сейчас нет необходимости ревакцинировать всех россиян. По словам Чумакова, вакцину гораздо эффективнее использовать для тех, кто не прививался вообще, чем давать третью и четвертую дозу практически защищенным от страшных последствий коронавируса.

Тем временем американские ученые выяснили, что у невакцинированных вероятность госпитализации и смерти от коронавируса в 11 раз выше, чем у привитых. Об этом пишет The Washington Post. Согласно результатам исследования, как пишет The Washington Post, для людей, которые не были вакцинированы, вероятность госпитализации и смерти вырастает весной и летом. При этом, исследования доказывают, что вакцина от коронавируса Moderna — более эффективна, нежели ее аналоги от Пфайцер и Донсон и Джонсон. В ряде случаев, её эффективность достигала 95 процентов, тогда как у других была ниже 80. Однако ученые подтверждают, что вакцины показывают меньшую эффективность для защиты пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Исследователи предположили, что снижение могло быть связано с ослаблением иммунитета и влиянием более заразного варианта.

Издание также сообщило, что за последнюю неделю в США резко выросло количество смертей от ковида. в среднем это около полутора тысяч человек в день. В Штатах сейчас доминирует высоко заразный вариант дельта — на его долю приходится порядка 99 процентов заболеваний. При этом, если эффективность вакцины в вопросе заражения новым штаммом снижается, то в части защиты от госпитализации или смерти, никаких изменений почти не произошло — они по-прежнему эффективны, — сообщает The Washington Post.

Летом «на вакцинированных людей приходилось 14% госпитализаций с Сovid-19, и 16% смертей, что примерно вдвое больше, чем весной. Но это неудивительно, учитывая, что масштабы вакцинации резко увеличились в США. Можно ожидать увеличения процента вакцинированных людей среди госпитализированных или умерших, если они составляют большую часть населения. Ученые подчеркивают, что данные показали лишь очень небольшое снижение защиты от тяжелого течения заболевания и смерти, если принять во внимание более высокие показатели вакцинации». Цитата по сайту Inopressa.ru.

Наконец, третье исследование американских ученых подтвердило эффективность вакцин, которая остается на высоком уровне даже в период преобладания дельта-варианта. Один из опрошенных The Washington Post учёных отметил, что «несмотря на все кривотолки, вакцины сохраняют высокую защиту от тяжелого течения заболевания, хотя многие слишком завышают свои ожидания в отношении вакцин, полагая, что те помогут предотвратить заражение людей и передачу вируса».

В ходе исследования с участием более 30 тысяч человек установлено, что вакцина Moderna более эффективна в предотвращении госпитализации, чем ее аналоги от Pfizer BioNTech и Джонсон и Джонсон.



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