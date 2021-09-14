Губернатор Подмосковья поручил силовикам взять под контроль ситуацию с мигрантами в регионе после убийства пенсионерки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил силовикам взять под контроль ситуацию с мигрантами в регионе после убийства пенсионерки в деревне Бужаниново. Обвинение в убийстве предъявлено выходцам из Таджикистана. По словам Воробьева, непростая ситуация с мигрантами складывается в Апрелевке, Мытищах и Одинцово.



Ранее губернатор объявил о закрытии общежития для мигрантов в Бужаниново – этого требовали местные жители. После убийства пожилой женщины они устроили стихийный митинг.

67-летняя погибшая Наталья в Бужаниново провела всю жизнь. В воскресенье ближе к вечеру пенсионерка возвращалась с дачи в квартиру – пешком всего минут 15. Но дома пенсионерка так и не появилась. Родственники забили тревогу. К поискам подключились десятки человек. Ближе к полуночи они обнаружили тело пожилой женщины в кустах, недалеко от железной дороги. Тело оттащили от тропинки, по которой ходят все местные, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сына погибшей. Подозрения пали на проживающих неподалеку мигрантов.

Пока следователи и кинологи осматривали место преступления, встревоженные последними известями жители в понедельник встретились возле общежития для гастарбайтеров, работающих на предприятии «Эко окна». Газета «Коммерсантъ» сообщила о тысяче участников народного схода. Многие были шокированы случившимся.

На гастарбайтеров жители Бужаниново жалуются давно. Но на их обращение никто не обращал внимания. Полицию здесь увидели только в понедельник. Стражи порядка окружили общежитие и не пускали никого внутрь, чтобы не допустить столкновений.

К протестующим приехали представители местной администрации. Жители требовали открытого расследования и немедленного выселения гастарбайтеров. Чиновники пытались урезонить толпу, но разговор по-прежнему шел на повышенных тонах.

В итоге собравшимся пообещали встретиться с руководством предприятия, которому принадлежит общежитие. Участники постепенно разошлись, полиция никого не задерживала.

По обвинению в убийстве задержаны двое мигрантов, — сообщила официальный представитель подмосковного Следственного комитета Ольга Врадий.

В администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщили, что обвиняемые в убийстве работали на местной стройке и не проживали в общежитии в Бужаниново. По последней информации, работодатель предприятия «Экоокна» вывез мигрантов из общежития, опасаясь самосуда.

Россия сейчас испытывает дефицит трудовых мигрантов, — рассказал в эфире «Эха Москвы» экономист Евгений Гонтмахер. Гонтмахер также напомнил, что пандемия коронавируса помешала многим мигрантам приехать в Россию.

По мнению экономиста Сергея Алексашенко, повышенное внимание правоохранительных органов к деятельности мигрантов создает множество проблем.

Президент федерации мигрантов России Вадим Коженов считает, что журналисты уделяют слишком много внимания подобным происшествиям. В эфире радиостанции Говорит Москва Коженов призвал СМИ «поступать как во времена Советского Союза – просто ничего не говорить». По данным Федерации, мигранты составляют примерно 10% трудового населения и утверждать, что все они преступники, неправильно. Напротив, мигранты совершают преступления реже, чем местное население.