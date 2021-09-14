Сильный ветер опрокинул дорожные знаки, светофоры и деревья в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, пострадал также один легковой автомобиль, пишет интернет-издание «Фонтанка». Кроме того, предположительно из-за шторма на канале Грибоедова затонул стоявший на приколе прогулочный теплоход, пишет издание. По данным синоптиков, ветер не стихнет еще как минимум сутки.