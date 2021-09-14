Сильный ветер опрокинул дорожные знаки, светофоры и деревья в Санкт-Петербурге

По словам очевидцев, пострадал также один легковой автомобиль, пишет интернет-издание «Фонтанка». Кроме того, предположительно из-за шторма на канале Грибоедова затонул стоявший на приколе прогулочный теплоход, пишет издание. По данным синоптиков, ветер не стихнет еще как минимум сутки.
2021-09-14T17:33:04+03:00
2021-09-14T17:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 14 сентября 2021
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