Служба приставов подтвердила, что ее сотрудники приходили в московский офис корпорации Google

В то же время там пояснили, что целью визита было требование исключить проект «Умное голосование» Алексея Навального из поисковой выдачи, передает агентство «Интерфакс». Накануне интернет-издание Mash писало, что приставы пришли из-за многомиллионных штрафов. Их московский мировой суд выписал корпорации из-за того, что она не удаляла из поисковой выдачи информацию, которую в России признали запрещенной. При этом, по сведениям журналистов, приставы застали в офисе лишь секретаря, а адвокат, с которым они связались по телефону, предложил им связаться с американским офисом Google, на который выписаны штрафы.

