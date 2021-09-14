Суд в Праге принял решение об аресте россиянина Александра Франчетти

Его задержали в воскресенье в аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Сам он отвергает обвинения Киева. Известно, что россиянин был активным участником событий весны 2014 года в Крыму на стороне пророссийских сил. Российское посольство в Праге накануне заявило ноту МИДу Чехии в связи с задержанием россиянина.