Суд в Праге принял решение об аресте россиянина Александра Франчетти

Его задержали в воскресенье в аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Сам он отвергает обвинения Киева. Известно, что россиянин был активным участником событий весны 2014 года в Крыму на стороне пророссийских сил. Российское посольство в Праге накануне заявило ноту МИДу Чехии в связи с задержанием россиянина.
2021-09-14T17:31:48+03:00
2021-09-14T17:31:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2903660-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 14 сентября 2021
Загрузка комментариев...