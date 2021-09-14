До пяти человек выросло число пострадавших при сходе ледника в Карачаево-Черкессии

Один погиб. Группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края оказалась в зоне ЧП недалеко от поселка Домбай. В МЧС говорят, что сама группа не была зарегистрирована. Тем временем прокуратура проводит проверку в связи со сходом ледника.