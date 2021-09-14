До пяти человек выросло число пострадавших при сходе ледника в Карачаево-Черкессии

Один погиб. Группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края оказалась в зоне ЧП недалеко от поселка Домбай. В МЧС говорят, что сама группа не была зарегистрирована. Тем временем прокуратура проводит проверку в связи со сходом ледника.
2021-09-14T17:30:54+03:00
2021-09-14T17:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 14 сентября 2021
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