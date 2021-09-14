Теплая погода еще может вернуться в Москву в конце сентября, не исключают специалисты

Воздух будет прогреваться до 18 градусов, рассказали агентству ТАСС в центре погоды «Фобос». Осенние холода в столичном регионе продержатся примерно до середины следующей недели, прогнозируют метеорологи. В свою очередь в столичном метеобюро сказали агентству РИА Новости, что приход тепла в конце сентября вряд ли стоит называть «бабьим летом», поскольку речь не идет о возвращении летних температур. «Бабье лето» в Москве в этом году длилось всего 4 дня и закончилось в понедельник, подчеркнули там.
2021-09-14T17:05:52+03:00
2021-09-14T17:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 14 сентября 2021
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