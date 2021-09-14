Власти Великобритании предложат жителям королевства ревакцинироваться от коронавируса

Это поможет избежать роста заболеваемости в осенне-зимний период, считают в кабинете министров. Третьи прививки тем, кто прошел курс вакцинации полгода назад или более, начнут делать уже со следующей недели.

Директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков объяснил в эфире «Эха Москвы», что пока не видит оснований для ревакцинации всех россиян от коронавируса. Чумаков подчеркнул, что вакцину будет гораздо эффективнее использовать для тех людей, кто не прививался вообще, чем давать третью-четвёртую дозу практически защищённым от страшных последствий.