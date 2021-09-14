Арбитражный суд Красноярского края лишил лицензии местный «8 канал»

Официальная формулировка суда и версия самих журналистов не совпадают.

Суд принял решение по иску местного отделения Роскомнадзора в связи с «нарушением программной направленности», за отказ передавать на хранение аудиовизуальный материалы и еще по ряду причин. Действие лицензии уже приостанавливали в 2019-ом, а в июле этого года после того, как нарушения не были устранены, Роскомнадзор обратился в судебную инстанцию, которая согласилась с доводами ведомства.

Сами журналисты полагают, что причиной преследования стали критические материалы о главе отделения Роскомнадзора Натальи Бурдюковой, которая якобы оказывала давление на прессу. По словам директора «8 канала» Ивана Головкина СМИ все равно продолжит работу, поскольку вещает по другой лицензии.

У канала есть три месяца для того, чтобы обжаловать решение суда.