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17:02, 14 сентября 2021

В детском саду Минеральных вод более 70 человек эвакуированы с приступами кашля

ЧП в детском саду Минеральных вод. Более 70 человек эвакуированы с приступами кашля, из них 57 детей, рассказал источник агентства ТАСС. Аварийная служба обследовала здание специальными приборами, угарного газа в помещениях не обнаружено. Отмечается, что детский сад подключен к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет. Источник агентства «Интерфакс» в структурах МЧС не исключил, что кто-то мог распылить перцовый газ. Детей уже осмотрели медики, ни у кого из них жалоб не было.


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