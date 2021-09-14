Мигрантов вывезли из подмосковного села Бужаниново, где накануне прошел стихийный сход

В здании общежития, у которого собирались люди, не осталось жильцов. Полиция сняла охрану, передает агентство ТАСС. Областное руководство ранее распорядилось закрыть общежитие, как требовали местные жители. Они вышли на акцию после убийства мигрантами жительницы села. Двое подозреваемых уже задержаны.

Подмосковной полиции поручено усилить контроль за местами проживания мигрантов, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Полиция не стала задерживать участников стихийного схода в Бужаниново.

