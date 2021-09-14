В Чехии госпитализирован президент республики Милош Земан

По некоторым данным, он пробудет в больнице не менее четырех дней. На прошлой неделе глава государства проходил обследование, врачи рекомендовали ему находиться под постоянным медицинским наблюдением, передает агентство ТАСС. О причинах госпитализации не сообщается. Известно, что 76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этого недавно он переместился в инвалидное кресло.