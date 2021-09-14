В Чехии госпитализирован президент республики Милош Земан

По некоторым данным, он пробудет в больнице не менее четырех дней. На прошлой неделе глава государства проходил обследование, врачи рекомендовали ему находиться под постоянным медицинским наблюдением, передает агентство ТАСС. О причинах госпитализации не сообщается. Известно, что 76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этого недавно он переместился в инвалидное кресло.
2021-09-14T16:34:25+03:00
2021-09-14T16:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 14 сентября 2021
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