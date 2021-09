Интернет-издание The Insider пишет, что Григорий Явлинский перед выборами купил недвижимость в элитном поселке на Рублевке. Деньги на покупку, как говорится в расследовании, предоставило адвокатское бюро, которое связано с властью. Стоимость особняка и участка, которые купил основатель «Яблока», оценивается в 55 млн. рублей. В 2018 году, во время президентских выборов, Явлинский, который участвовал как один из кандидатов, получил 30 млн. рублей от адвокатской фирмы «Инфралекс». Среди ее клиентов несколько министерств и госкомпании. В самом бюро сказали, что политик оказывает им консультационные услуги. Представители Явлинского в свою очередь ответили The Insider, что особняк куплен на средства, накопленные основателем «Яблокка» за три десятка лет трудовой деятельности.

Российские власти считают The Insider иностранным агентом.