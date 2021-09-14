Интернет-издание The Insider пишет, что Григорий Явлинский перед выборами купил недвижимость в элитном поселке на Рублевке. Деньги на покупку, как говорится в расследовании, предоставило адвокатское бюро, которое связано с властью. Стоимость особняка и участка, которые купил основатель «Яблока», оценивается в 55 млн. рублей. В 2018 году, во время президентских выборов, Явлинский, который участвовал как один из кандидатов, получил 30 млн. рублей от адвокатской фирмы «Инфралекс». Среди ее клиентов несколько министерств и госкомпании. В самом бюро сказали, что политик оказывает им консультационные услуги. Представители Явлинского в свою очередь ответили The Insider, что особняк куплен на средства, накопленные основателем «Яблокка» за три десятка лет трудовой деятельности.
Российские власти считают The Insider иностранным агентом.
The Insider пишет, что Григорий Явлинский перед выборами купил недвижимость в элитном поселке на Рублевке
Интернет-издание The Insider пишет, что Григорий Явлинский перед выборами купил недвижимость в элитном поселке на Рублевке. Деньги на покупку, как говорится в расследовании, предоставило адвокатское бюро, которое связано с властью. Стоимость особняка и участка, которые купил основатель «Яблока», оценивается в 55 млн. рублей. В 2018 году, во время президентских выборов, Явлинский, который участвовал как один из кандидатов, получил 30 млн. рублей от адвокатской фирмы «Инфралекс». Среди ее клиентов несколько министерств и госкомпании. В самом бюро сказали, что политик оказывает им консультационные услуги. Представители Явлинского в свою очередь ответили The Insider, что особняк куплен на средства, накопленные основателем «Яблокка» за три десятка лет трудовой деятельности.