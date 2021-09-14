Арбитражный суд Красноярского края отозвал лицензию у местного «8 канала»

Это было сделано по требованию Роскомнадзора. Ведомство посчитало, что вещание осуществлялось с нарушением программной направленности, которая не соответствует лицензии. В редакции «8 канала» полагают, что регулятор мог приостановить лицензию только на три месяца. Журналисты связывают жесткие действия в отношении канала с критикой главы регионального управления Роскомнадзора, которую обвиняли в том числе в давлении на независимые СМИ.

