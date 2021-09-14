Владимир Путин объяснил решение уйти на самоизоляцию тем, что в его окружении сразу несколько человек заразились коронавирусом. Один из них при этом поздно ревакцинировался, отметил президент. При этом речь идет о сотруднике, который работает с Путиным в непосредственной близости. Глава государства общался с ним в течение всего дня, прежде чем стало известно, что тот заболел. Сегодня было объявлено, что президент уходит на самоизоляцию. В Кремле при этом подчеркнули, что сам Путин абсолютно здоров.