Подмосковной полиции поручено взять на контроль места проживания мигрантов в регионе

Власти тем временем распорядились закрыть общежитие для рабочих-иностранцев в Сергиево-Посадском районе, где накануне прошел народный сход. Сообщалось, что всех жильцов вывезли из здания. Ситуация в селе Бужаниново обострилась после убийства местной жительницы. По подозрению в этом преступлении были задержаны две выходцев из Средней Азии. На сходе возле общежития мигрантов накануне вечером люди требовали его закрыть.