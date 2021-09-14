Подмосковной полиции поручено взять на контроль места проживания мигрантов в регионе

Власти тем временем распорядились закрыть общежитие для рабочих-иностранцев в Сергиево-Посадском районе, где накануне прошел народный сход. Сообщалось, что всех жильцов вывезли из здания. Ситуация в селе Бужаниново обострилась после убийства местной жительницы. По подозрению в этом преступлении были задержаны две выходцев из Средней Азии. На сходе возле общежития мигрантов накануне вечером люди требовали его закрыть.
2021-09-14T16:31:47+03:00
2021-09-14T16:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 14 сентября 2021
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